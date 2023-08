In Berliner Park: Unbekannter erschießt Hund und flüchtet

In Berlin hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch einen Hund erschossen und ist dann geflüchtet. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass sich die Beteiligten kennen.

Am Erkelenzdamm in Berlin-Kreuzberg hat ein Mann den Hund einer Frau erschossen. Offenbar war in der Nacht zum Mittwoch (2. August) ein Streit zwischen einem Passanten und der Hundebesitzerin vorausgegangen. Das teilte die Polizei mit. Der Pitbull-Mischling habe dabei sowohl den 40-Jährigen als auch die Halterin angegriffen und verletzt. Daraufhin sei der Unbekannte unvermittelt dazu gekommen und habe den Hund erschossen. Anschließend sei er geflüchtet.

Hund griff Passanten an

Die 52-Jährige soll mit ihrem Hund Gassi gegangen sein, als sie gegen 23.00 Uhr mit dem Passanten in Streit geriet. Als ihr Tier den 40-Jährigen angriff, sei sie dazwischen gegangen. Der Hund attackierte daraufhin auch sie. Hinzugerufene Polizisten versorgten die beiden Verletzten, die später von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Zeugenaussagen zufolge ist der unbekannte Schütze in Richtung Fraenkelufer geflüchtet. Allerdings blieb die Suche der Polizisten in der Umgebung erfolglos, hieß es. Hinweise, dass sich die Beteiligten kennen, gebe es nach bisherigen Ermittlungen keine, so ein Polizeisprecher.