Indien greift mehrere Ziele in Pakistan an

Indien hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Neu-Delhi mehrere Ziele in Pakistan angegriffen. Bei den Zielen handele es sich um "terroristische Infrastruktur", hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums.

Der Streit zwischen den Atommächten Indien und Pakistan eskaliert. Indien teilte am Dienstagabend mit, man habe "terroristische Infrastruktur" an neun Orten angegriffen. Zuvor waren laute Explosionen an mehreren Orten in Pakistan und im pakistanischen Teil Kaschmirs zu hören gewesen. Pakistan erklärte umgehend, es werde auf die Angriffe reagieren.

Indien: Terroristische Infrastrukturen angegriffen

In Musaffarabad, der Hauptstadt von Pakistanisch-Kaschmir, fiel nach Angaben von Anwohnern der Strom aus. Es war nicht unmittelbar klar, was die zuvor zu hörenden Explosionen ausgelöst hatte.

Die indische Regierung erklärte, ihre Streitkräfte hätten die "Operation Sindoor" eingeleitet. Terroristische Infrastrukturen in Pakistan und im pakistanisch besetzten Jammu und Kaschmir würden angegriffen. Von dort seien Terroranschläge gegen Indien geplant und gesteuert worden. "Unsere Aktionen waren gezielt, maßvoll und nicht eskalierend", hieß es. "Es wurden keine pakistanischen Militäreinrichtungen angegriffen. Indien hat bei der Auswahl der Ziele und der Art der Ausführung beträchtliche Zurückhaltung geübt."

Ein Sprecher des pakistanischen Militärs sagte dem Sender ARY, Indien habe Pakistan an drei Stellen mit Raketen angegriffen und Pakistan werde darauf reagieren.

Anschlag auf Touristen sorgte für Eskalation

Die ohnehin schwierigen Beziehungen hatten sich deutlich zugespitzt nach einem Anschlag am 22. April im indischen Teil Kaschmirs, bei dem 26 Hindu-Touristen getötet wurden. Indien warf Pakistan eine Beteiligung vor. Pakistan wies dies zurück. Am Dienstag starben sieben pakistanische Soldaten, als ihr Fahrzeug von einem Sprengsatz in der Provinz Belutschistan getroffen wurde. Pakistan sprach unmittelbar von einem Anschlag durch Indien. Indien beschuldigt Pakistan seit langem, islamische Extremisten zu unterstützen.

