Alarmzustand in Indien: Jugendlicher stirbt nach Infektion mit Nipah-Virus

Das Nipah-Virus versetzt die Gesundheitsbehörden in Indien in Alarmbereitschaft: Ein Jugendlicher ist nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Kommt es zu einem größeren Ausbruch des Erregers?

Das Wichtigste in Kürze Ein indischer Jugendlicher ist kurz nach einer Infektion mit dem Nipah-Virus gestorben.

Dutzende Kontaktpersonen müssen jetzt im Krankenhaus behandelt werden.

Ob der gefährliche Erreger einen größeren Virus-Ausbruch ermöglichen könnte, soll nun von den Behörden genauer untersucht werden.

Im indischen Bundesstaat Kerala ist ein 14-Jähriger kurz nach der Infektion mit dem gefährlichen Nipah-Virus gestorben. Der Jugendliche sei am Sonntag (21. Juli) nach einem Herzstillstand ums Leben gekommen, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Aussagen der Gesundheitsministerin Keralas, Veena George.

Nach dem Tod des 14-Jährigen seien insgesamt 214 Kontaktpersonen identifiziert worden. 60 von ihnen seien in der Hochrisikokategorie und sollen jetzt in Isolierstationen behandelt werden, informierte Dr. Anoop Kumar, Leiter der Intensivmedizin am Aster MIMS-Krankenhaus in Kerala.

Der Arzt gab auch Entwarnung: Es werde derzeit nicht mit einem Ausbruch des Nipah-Virus in Kerala gerechnet. Dennoch werde man die Entwicklung in den kommenden sieben bis zehn Tagen genau beobachten.

Nipah-Virus kann Epidemie auslösen

Der Erreger wird grundsätzlich von Flughunden sowie Schweinen auf Menschen übertragen und kann dann zu tödlichem Fieber mit Hirnschwellungen führen.

Das Nipah-Virus kann laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zudem eine Epidemie auslösen und wird deshalb als prioritärer Erreger eingestuft. Derzeit gibt es weder einen Impfstoff gegen den Erreger noch eine Behandlung, die das Virus bekämpfen kann.

Erstmals wurde das Virus 1999 in Malaysia und Singapur bei Schweinehalter:innen und anderen Personen, die engen Kontakt zu den Tieren hatten, festgestellt. Besonders Kerala macht der Erreger seit Jahren zu schaffen. Seit 2018 gab es insgesamt vier Nipah-Ausbrüche in dem indischen Bundesstaat.

