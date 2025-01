Die verheerenden Brände in Los Angeles haben die Kommunikation lahmgelegt. Elon Musk reagiert: Mit Starlink-Satelliten und Cybertrucks will er kostenloses WLAN bereitstellen.

Das Wichtigste in Kürze Elon Musk stellt mit Starlink-Empfangsanlagen WLAN für betroffene Regionen der Brände in Los Angeles bereit.

Teslas Elektro-Pickups unterstützen die Versorgung der Starlink-Anlagen.

Die Auslieferung neuer Cybertrucks in Kalifornien verzögert sich daher um mehrere Tage.

Die Brände in Los Angeles haben in betroffenen Regionen die Mobilfunkversorgung erheblich gestört. Tech-Milliardär Elon Musk kündigte an, mit dem Satellitensystem Starlink kostenloses Internet bereitzustellen.

Wie der enge Vertraute von Bald-US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform X mitteilte, sollen Starlink-Empfangsanlagen mit offenem WLAN dort aufgestellt werden, wo sie besonders gebraucht werden. Tesla-Elektro-Pickups des Modells "Cybertruck" sollen als mobile Stromquelle für die Anlagen dienen. Aufgrund dieser Priorisierung verzögert sich die Auslieferung neuer Cybertrucks in Kalifornien um mehrere Tage, so Musk weiter, der die Verantwortlichen in Kalifornien zugleich seit Tagen für ihren Umgang mit der Brandkatastrophe kritisiert.

Starlink, betrieben von Musks Weltraumfirma SpaceX, besteht aus Tausenden Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn.

Das System wurde bereits bei Überschwemmungen in den USA sowie im Ukraine-Krieg eingesetzt, um die Kommunikation in Krisengebieten aufrechtzuerhalten.

Im Video: LA aus der Luft - Vorher-Nachher nach Feuer

Zahl der Todesopfer auf 24 gestiegen

Die Zahl der bestätigten Todesfälle bei den Bränden ist laut Deutsche-Presse-Agentur (13. Januar) auf 24 gestiegen. Zuvor zählte die gerichtsmedizinische Behörde 16 Opfer auf. Nach damaligem Stand wurden 16 weitere Menschen vermisst.

Trotz aller Bemühungen gelang es der Feuerwehr am Sonntag nicht, den Brand im Stadtteil Pacific Palisades von Los Angeles unter Kontrolle zu bringen. Dort hat das Feuer ganze Straßenzüge verwüstet,

Es wird befürchtet, dass sich die Brände in den kommenden Tagen ausbreiten könnten. Der US-Wetterdienst sagte für Montag und Dienstag wieder stärkere Winde voraus. Es wurde befürchtet, dass sie die Flammen in Richtung weiterer Stadtbezirke wie Brentwood treiben könnten.