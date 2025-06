An einem größeren Schulzentrum im rheinland-pfälzischen Ingelheim wurde Amokalarm ausgelöst. Wie sich nun herausstellte, bestand keine Gefahr für die Schüler. Was ist passiert?

Bei dem Amokalarm an einem größeren Schulzentrum in Ingelheim bei Mainz hat es sich um einen Fehlalarm gehandelt. Dieser sei aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst worden, teilte die Polizei in Mainz mit. Alle Schüler:innen seien unverletzt und hätten sich zu keinem Zeitpunkt in Gefahr befunden.

Eine Amokmeldeanlage hatte in der Berufsbildenden Schule Ingelheim (BBS) ausgelöst, betroffen war auch eine benachbarte Realschule. Beide Schulen zählen insgesamt laut Kreisverwaltung rund 1.800 Schüler:innen.

