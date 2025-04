Verkehrschaos in Mainz: Güterzug entgleist, Ursache noch unklar

Ein Güterwaggon entgleist am Mainzer Hauptbahnhof und sorgt für Einschränkungen im Zugverkehr. Warum es dazu kam, wird nun ermittelt.

Das Wichtigste in Kürze Im Mainzer Hauptbahnhof ist ein Güterzugwaggon entgleist, was zu erheblichen Schäden und Einschränkungen im Bahnverkehr führt.

Die Unfallursache wird untersucht und das Eisenbahnbundesamt ermittelt.

Der Nah- und Fernverkehr ist rund um Mainz beeinträchtigt.

Ein Güterzugwaggon ist am Mittwochmorgen (23. April) im Mainzer Hauptbahnhof entgleist. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der Güterzug auf dem Weg von Rotterdam nach Ludwigshafen. Nach ersten Erkenntnissen sei eine Achse des ersten Waggons während der Durchfahrt entgleist. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Zug stoppte den Angaben nach kurz vor Bahnsteig vier. Der entgleiste Waggon war leer. Die Entgleisung beschädigte mehrere hundert Meter Bahnschwellen. Zu den Schäden und der Dauer der Reparaturarbeiten konnte die Deutsche Bahn noch keine genauen Angaben machen. Die Einsatz-Teams arbeiten demnach mit Hochdruck daran, die Strecke so schnell wie möglich wieder vollständig befahrbar zu machen.

Die Unfallursache sei noch unklar und werde untersucht. Das Eisenbahnbundesamt nehme die Ermittlungen auf, kündigte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Kaiserslautern an.

Einschränkungen im Bahnverkehr

Mehrere Gleise wurden wegen der Sicherungs- und Reparaturarbeiten gesperrt. Dies führte zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr rund um den Mainzer Hauptbahnhof. Der Nahverkehr war längerfristig betroffen: Reisende in Richtung Wiesbaden müssen auch am Nachmittag noch mit Verspätungen rechnen. Regionalzüge aus Alzey Richtung Mainz halten vorzeitig in Mainz-Gonsenheim. Reisende Richtung Mainz Hauptbahnhof sollen dort auf Busse umsteigen.

Fernverkehrszüge, die in Mainz halten sollten, hielten zunächst in Wiesbaden. Am Mittag war nach Angaben einer Sprecherin wieder ein Stopp in Mainz möglich.