+++Israel erhält Geisel-Liste für weitere Freilassung +++ Israel hat 33 weitere palästinensische Häftlinge freigelassen +++ Zwei deutsche Teenager unter freigelassenen Geiseln +++ Alle Entwicklungen in Nahost im Newsticker vom 28. November.

Das Wichtigste in Kürze Israel hat wohl eine weitere Liste von im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln für eine kommende Freilassung erhalten.

Eine weitere Gruppe von Palästinensern wurde aus israelischen Gefängnissen freigelassen.

Unter den von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln sind zwei deutsche Teenager.

+++ 04:01 Uhr: Wie verschiedene Medien berichten, hat Israel eine weitere Liste von im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln für eine kommende Freilassung erhalten. Die "Times of Israel" berichtete am frühen Dienstagmorgen (28. November) unter Berufung auf das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu, die darin aufgeführten Menschen dürften am Dienstag freikommen. Demnach wurde die Liste zunächst überprüft und die betroffenen Familien benachrichtigt. Wie viele Geiseln freikommen könnten, ging laut der Zeitung nicht aus der Ankündigung hervor. Andere Medien hatten von zehn Menschen berichtet.

Seit Freitag (24. November) kamen während der durch das Golfemirat Katar und Ägypten vermittelten Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas mehr als 50 Geiseln frei. Im Gegenzug ließ Israel dreimal so viele palästinensische Häftlinge auf freien Fuß. Die am Dienstagmorgen ursprünglich auslaufende Kampfpause wurde bis Donnerstag (30. November) verlängert und damit laut "Times of Israel" der Weg für die Freilassung von ungefähr 20 weiteren Geiseln geebnet.

Israel hat 33 weitere palästinensische Häftlinge freigelassen

+++ 03:32 Uhr: Israel hat eine weitere Gruppe von Palästinenser:innen aus israelischen Gefängnissen freigelassen. Wie die israelische Gefängnisbehörde laut der Deutschen Presse-Agentur mitteile, seien alle 33 Häftlinge aus verschiedenen Gefängnissen freigelassen worden. Dabei soll es sich um Frauen und Jugendliche handeln. Den Angaben zufolge war der jüngste Teenager 14 Jahre alt.

Palästinenser:innen feiern die Freilassung von palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen in Ramallah im Westjordanland. © Ayman Nobani/XinHua/dpa

Die bislang freigekommenen palästinensischen Häftlinge waren unter anderem wegen Messerattacken auf Israelis, Brandstiftung sowie Attacken mit Brandbomben oder Steinen verurteilt worden. 150 palästinensische Häftlinge sind seit Beginn der Feuerpause am Freitag (24. November) aus israelischen Gefängnissen entlassen worden. Auf israelischer Seite kamen im Rahmen der Vereinbarung 50 Frauen, Kinder und Jugendliche frei.

Zwei deutsche Teenager unter freigelassenen Geiseln

+++ 00:15 Uhr: Unter den am Montag (27. November) von der islamistischen Hamas im Gazastreifen freigelassenen Geiseln sind zwei deutsche Teenager. Das teilte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montagabend auf der Plattform X, ehemals Twitter, mit.

Damit wurden insgesamt zehn Geiseln mit deutschem Pass freigelassen. Bei den deutschen Staatsbürgern handelt es sich nach Angaben einer Sprecherin israelischer Geiselfamilien um zwei jugendliche Brüder.

Am Montagabend übergab die Hamas im Rahmen der Feuerpause im Gaza-Krieg insgesamt elf Geiseln dem Roten Kreuz, wie die israelische Armee mitteilte. Dabei handelt es sich nach israelischen Medienberichten um neun Kinder und Jugendliche sowie zwei Frauen. Im Gegenzug sollen 33 weibliche und jugendliche palästinensische Häftlinge entlassen werden.