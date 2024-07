Israels Militär: Hisbollah feuert Raketen auf Golanhöhen

Laut israelischen Angaben hat die Hisbollah Raketen vom Libanon auf die Golanhöhen abgefeuert. Die Opfer seien Kinder und Jugendliche. Die Schiiten-Miliz beteuert indes, nichts mit dem Angriff zu tun zu haben.

Die Schiiten-Miliz Hisbollah hat nach Angaben der israelischen Streitkräfte rund 40 Raketen vom Libanon auf die von Israel besetzten Golanhöhen abgefeuert. Mindestens eine Rakete sei in dem Dorf Madschdal Schams eingeschlagen, teilte das Militär mit. Soldaten und Sanitäter brachten demnach Verwundete in Sicherheit.

Laut einem Bericht der Zeitung "The Times of Israel" wurde bei dem Angriff ein Fußballfeld getroffen. Neun Verletzte im Alter zwischen 10 und 20 Jahren seien in einem kritischen Zustand, hieß es unter Berufung auf Rettungskräfte.

In einer Erklärung der Hisbollah hieß es, man habe mit dem Vorfall nichts zu tun. Man weise die Vorwürfe, Madschdal Schams angegriffen zu haben, kategorisch zurück.

Die israelischen Streitkräfte und die Hisbollah liefern sich seit dem Beginn des Gaza-Kriegs nahezu täglich Gefechte. Zuletzt nahm die Intensität deutlich zu. Auf beiden Seiten gab es bereits Tote. Die Hisbollah handelt nach eigenen Aussagen aus Solidarität mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Seit langem wird befürchtet, dass sich der Konflikt ausweiten könnte.