Italien, Spanien, Eifel: Hier machen die Merz-Minister Urlaub

Die ersten Monate der neuen schwarz-roten Bundesregierung waren nicht gerade stressfrei. Kein Wunder also, dass es die Ministerinnen und Minister in den Urlaub zieht. Die Ferienziele sind jedoch ganz unterschiedlich.

Die Sommerpause im Bundestag bedeutet für die Politiker:innen eine Auszeit von der stressigen Regierungsarbeit. Viele Minister:innen nutzen die sitzungsfreie Zeit, um sich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) zieht es nach Italien macht, um zu lesen, wandern und Pasta zu genießen, wie sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) verriet. Auch Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) steuert Italien an, genauer den Gardasee, wo er die örtliche Küche schätzt.

Hier machen die Bundesminister:innen Urlaub

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) verbringt seinen Sommerurlaub ebenfalls im Ausland – auf Mallorca. Die Lieblingsinsel der Deutschen wird für ihn zum Ort der Erholung, wenngleich er sich zu Details seiner Reise bedeckt hielt. Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hingegen plant einen Strandurlaub im August, wobei sie sich auch Zeit für Familie und Termine in ihrer Heimat Schwerin nehmen möchte.

Frankreich, Finnland - und viel Schlaf

Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) verbringt dem RND zufogle zwei Wochen in Frankreich mit ihrer Familie. Auf ihrem Programm stehen Radfahren, Kochen und Museumsbesuche. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) wählt einen Mix aus Natur- und Kulturerlebnis: Neben einer kurzen Reise nach Finnland verbringt er seinen Urlaub in der Eifel, wo er vor allem Lesen und Laufen möchte.

Nicht alle Minister:innen zieht es jedoch ins Ausland. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) bleibt in Bayern und im nahegelegenen europäischen Ausland. Dabei will er die Zeit mit Familie und Freunden genießen, bleibt jedoch jederzeit erreichbar, wie sein Sprecher betont. Ähnlich sieht es bei Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) aus, dessen genaue Urlaubspläne aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gegeben wurden. Eine Sprecherin betonte jedoch, dass Pistorius immer erreichbar sein müsse – auch während des Urlaubs.

Urlaubspläne von Kanzler Merz bleiben unbekannt

Einige Minister:innen verzichten ganz auf eine Reise. So bleibt beispielsweise Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) in ihrem Wahlkreis in Duisburg, während Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vor allem Schlaf nachholen möchte. Sie plant eine entspannte Zeit zu Hause an der Tauber mit Spaziergängen und Lesezeit.

Die Urlaubspläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD) wollten deren Sprecher:innen nicht verraten.

Und auch, was Bundeskanzler Friedrich Merz im Urlaub vorhat, wollte ein Regierungssprecher nicht preisgeben. "Der Bundeskanzler wird Urlaub machen. Weitere Details gibt es dazu nicht".