Italienische Polizei greift mit Razzia gegen Neonazigruppe "Division Werwolf" durch

Sie nennen sich "Division Werwolf". In einer landesweiten Aktion geht die Polizei jetzt gegen die Gruppe vor.

Bei einer Razzia gegen eine italienische Neonazi-Gruppe namens "Division Werwolf" sind mindestens zwölf Verdächtige festgenommen worden. Gut ein Dutzend Wohnungen wurden durchsucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Bologna mitteilten. In der norditalienischen Stadt und an anderen Orten gibt es eine ausgeprägte rechte Szene.

Den Festgenommenen wird zur Last gelegt, einer Vereinigung zu terroristischen Zwecken anzugehören. Weitere Vorwürfe lauten: Propaganda und Aufstachelung zu Straftaten aus Gründen rassistischer, ethnischer oder religiöser Diskriminierung sowie Besitz von Feuerwaffen.