Ivanka Trump: Keine politische Unterstützung für Donald mehr

Ivanka Trump hat genug vom politischen Parkett: Die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten will ihren Vater bei seinem neuerlichen Wahlkampf nicht noch einmal unterstützen - zumindest nicht politisch.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump will erneut für das Amt des US-Präsidenten kandidieren.

Seine Tochter Ivanka hatte ihn zuvor immer im Wahlkampf unterstützt und war seine Beraterin.

Das will sie ab sofort nicht mehr, stattdessen will sich Ivanka Trump auf ihr Privatleben fokussieren.

Vor wenigen Tagen machte Donald Trump seine große Ankündigung: Der 76-Jährige wird sich erneut um das Amt des Präsidenten bewerben. Um dies seinen Anhängern mitzuteilen, hatte er in den Ballsaal seines Anwesens Mar-a-Lago in Florida geladen. Nicht dabei bei diesem für Trump wichtigen Termin war laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) Tochter Ivanka.

Während diese während seiner Amtszeit als US-Präsident noch als "First Daughter" und Beraterin auftrat, will sie ihn nun offenbar nicht mehr unterstützen - zumindest nicht aktiv.

Ivanka Trump: Familie hat Vorrang

In einem Interview mit Fox News Digital erklärte Ivanka Trump, dass sie ihren Vater liebe und unterstütze, aber sie plane nicht mehr "in Politik involviert" zu sein. "Ich habe mich entschieden, meinen kleinen Kindern und dem Privatleben, das wir als Familie führen, Vorrang einzuräumen."

Ihren Vater werde sie in Zukunft nur "außerhalb der politischen Arena" unterstützen. "Ich bin dankbar, dass ich die Ehre hatte, dem amerikanischen Volk zu dienen, und werde immer stolz auf viele Errungenschaften unserer Regierung sein", blickt Trump zurück auf ihre bisherigen Tätigkeiten an der Seite ihres Vaters.

Beziehung zu Donald Trump bleibt eng

Der Beziehung zu ihrem Vater solle das aber nicht schaden, so Ivanka Trump weiter. Sie sei "sehr eng" mit ihm, das werde sich auch "nie ändern". "Ich habe im Laufe der Jahre viele Rollen gehabt, aber die der Tochter ist eine der elementarsten und folgenreichsten." Nun genieße sie die Zeit mit ihrer Familie und das Leben in Miami, ebenso wie die Privatsphäre, die sie nun gewonnen habe. "Dies ist eine der schönsten Zeiten in meinem Leben."

Anzeige

Anzeige

Verwendete Quellen: