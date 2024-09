James Earl Jones verstorben: Die legendäre Stimme von Darth Vader und Mufasa ist tot

Er prägte Generationen von Film- und Theaterliebhabern: James Earl Jones, die Stimme von Darth Vader und Mufasa, ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Das Wichtigste in Kürze James Earl Jones, bekannt für die Stimme von Darth Vader in "Star Wars", starb im Alter von 93 Jahren in seinem Haus in Dutchess County.

Hollywood-Stars wie Mark Hamill und Octavia Spencer drückten ihre Trauer aus und lobten Jones’ legendären Einfluss auf das Kino.

In dem Zeichentrickfilm "Der König der Löwen" sprach er 1994 den alten Mufasa.

James Earl Jones, bekannt für seine markante Stimme des Darth Vader in "Star Wars", ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (9. September) starb Jones am Montagabend in seinem Haus in Dutchess County, im US-Bundesstaat New York. Er hinterlässt ein beeindruckendes Erbe, das über sechs Jahrzehnte seiner Karriere reicht.

Jones, der in seiner Kindheit unter starkem Stottern litt, fand seinen Weg zur Schauspielerei als Mittel zur Überwindung seiner Sprachstörung. Sein Debüt vor der Kamera gab er 1964 in Stanley Kubricks "Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben". Besonders bekannt wurde er durch seine Sprechrolle als Darth Vader in "Star Wars" (1977), für die Regisseur George Lucas ihn aufgrund seiner einzigartigen Stimme engagierte. Jones wurde für seine Darstellung des Boxers Jack Jefferson in "Die große weiße Hoffnung" (1970) für einen Oscar nominiert.

Ikonischer Einfluss

Mark Hamill, der in der "Star Wars"-Saga Darth Vaders Sohn Luke Skywalker spielte, drückte auf X seine Trauer aus: "Ruhe in Frieden, Vater", begleitet von einem gebrochenen Herzen-Emoji. Auch andere Hollywood-Kolleg:innen bekundeten ihre Trauer. Das Wort "legendär" beschreibe "nicht einmal ansatzweise seine ikonischen Rollen und seinen Einfluss auf das Kino", schrieb Oscar-Preisträgerin Octavia Spencer auf Instagram.

Als Theater-Schauspieler gewann Jones zwei Tony-Trophäen. Er wirkte in mehreren Shakespeare-Stücken mit, aber auch in Tennessee Williams' "Die Katze auf dem heißen Blechdach" und am New Yorker Broadway in "Driving Miss Daisy" zusammen mit Vanessa Redgrave. Zudem wurde er für Fernsehrollen mit zwei Emmys und als Sprecher mit einem Grammy ausgezeichnet. 2011 verlieh ihm die Oscar-Akademie für seine Verdienste um den Film einen Ehren-Oscar. Jones wurde bei der Ehrung zugeschaltet, da er zu dieser Zeit in London auf der Bühne stand.

Seine markante Stimme war auch in Werbespots und in Videospielen zu hören. In dem Zeichentrickfilm "Der König der Löwen" sprach er 1994 den alten Mufasa, auch in der Neuverfilmung im Jahr 2019 vertonte er den Löwen-König. 2021 kehrte er noch einmal in der Fortsetzung der Hit-Komödie "Der Prinz aus Zamunda" von 1988 auf die Leinwand zurück. In "Der Prinz aus Zamunda 2" spielte er an der Seite von Eddie Murphy den König Jaffe Joffer.

