Jürgen Klopp will mit Liverpool in der nächsten Saison wieder in die Champions League. Will er auch irgendwann mal deutscher Bundestrainer werden?

Aktuell kämpft er sich mit Liverpool durch eine schwierige Saison. Jürgen Klopp möchte die Qualifikation für die Königsklasse noch schaffen. Viel interessanter: Was macht Klopp nach seiner Zeit in Liverpool? Sieht er sich irgendwann auch als Trainer der deutschen Nationalmannschaft? Als Nachfolger von Hansi Flick zum Beispiel.

Auf die Frage, ob es irgendwann mal den Bundestrainer Klopp geben wird, erklärte er gegenüber der "Bild": "Das ist eine komische Situation, die einerseits ganz nett und andererseits ganz schwierig ist. Ich will nicht den Eindruck erwecken, als wäre es der letzte Job, den ich machen will. Es gibt auch schlimmere Sachen, als möglicher Bundestrainer genannt zu werden.“

Jetzt Liverpool, dann Bundestrainer?

"Auf jeden Fall ist es besser, als wenn es hieße: Es können alle machen, aber der auf gar keinen Fall. Aber ich bin ein extrem verantwortungsbewusster Mensch. Und ich bin in Liverpool in der Verantwortung und kann nicht einfach, weil mir danach ist, mal sagen: Ich bin jetzt weg hier. Das kriege ich nicht hin", sagte Klopp weiter.

Er schloss ein Engagement beim DFB aber nicht aus – im Gegenteil: "Zeitlich hat es bisher halt nie geklappt. Ich habe es schon öfter gesagt: Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal Bundestrainer werde. Aber es muss passen. Und das hat es bisher nicht. Ich habe hier noch einen Vertrag. Und wenn ich den Vertrag in Liverpool beende, dann wird ein Jahr definitiv gar nichts gemacht. Danach schauen wir mal.“