K-Frage der Union geklärt? Söder und Merz geben gemeinsame Pressekonferenz 

Im Spätsommer wollten Friedrich Merz und Markus Söder die K-Frage entscheiden. Nun haben sie zu einer Pressekonferenz geladen.

Nach dem Verzicht von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst auf die Kanzlerkandidatur der Union laden der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder nun zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin ein. Diese soll am Dienstagmittag (17. September) um 12 Uhr in der Bayerischen Vertretung stattfinden, wie die CSU-Landesgruppe am Morgen mitteilte. Es wird erwartet, dass sie dort die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur verkünden.

Im Video: Wüst verzichtet auf Kanzlerkandidatur für Union und unterstützt Merz

Die beiden Parteivorsitzenden hatten wiederholt angekündigt, im Spätsommer eine Entscheidung über die K-Frage der Union zu treffen. Es wird inzwischen allgemein erwartet, dass die Union mit Merz an der Spitze in die nächste Bundestagswahl zieht. Endgültig entscheiden müssen bei der Union aber die Parteigremien.