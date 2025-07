Kadyrow offenbar unheilbar krank - wird sein 17-jähriger Sohn Adam der Nachfolger?

Ramsan Kadyrow, der tschetschenische Machthaber, steht angeblich vor dem Ende seiner Amtszeit – eine schwere Krankheit ist der Grund. Die Gerüchte verdichten sich, und ein möglicher Nachfolger wird bereits aufgebaut: der erst 17-jährige Sohn Kadyrows Adam.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Ramsan Kadyrow, Putins "Bluthund", soll schwer krank sein. Medienberichte und Exil-Kritiker sprechen von einer unheilbaren Krankheit.

Während die offizielle Seite dementiert, laufen offenbar schon die Vorbereitungen für eine mögliche Nachfolge.

Sein Sohn Adam rückt dabei in den Fokus.

Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow - Spitzname "Putins Bluthund" gilt als wichtigster Gefolgsmann Russland im Nordkaukasus. Um den Gesundheitszustand des 48-Jährigen gibt es Medienberichten zufolge aber seit Jahren Gerüchte. Der russischen Zeitung "Nowaja Gaseta" zufolge leidet Kadyrow unter einer unheilbaren Erkrankung der Bauchspeicheldrüse. "Der Gesundheitszustand des 47-jährigen Ramsan Kadyrow lässt keine Hoffnung auf Heilung. Und Moskau muss nun operativ entscheiden, wie die Stabilität gewahrt wird, wenn der harte tschetschenische Diktator nicht mehr ist", schrieb die aus dem Exil herausgegebene Zeitung im letzten Sommer.

Anzeige

Anzeige

Dritter Sohn hält bereits hohe Ämter inne

"Die Menschen in Tschetschenien verfolgen seine Gesundheitskrisen: Es ist kaum zu übersehen, wie krank er ist", sagte Tumso Abdurakhmanow, ein im Exil lebender Kritiker Kadyrows, der in Schweden ein Attentat überlebte, der "New York Times". "Wir sehen ihn bei öffentlichen Veranstaltungen, wie schwer es ihm fällt zu sprechen – niemand zweifelt an seiner Krankheit." Offiziell wurden die Spekulationen damals dementiert. Hinter den Kulissen laufen aber offenbar bereits die Vorbereitungen für eine Nachfolge.

Der "NYT" zufolge ist sein dritter Sohn Adam einer der aussichtsreichsten Kandidaten, ihn als Präsident der russischen Teilrepublik zu beerben. Der 17-Jährige, der bislang für ein virales Video bekannt ist, in dem er einen Gefangenen, der einen Koran verbrannt hatte, brutal zusammenschlug, hat trotz seines jungen Alters im Staatsapparat eine rasante Karriere hingelegt. Im Frühjahr wurde ernannte Kadyrow Senior seinen Sohn sogar zum Sekretär des Sicherheitsrates Tschetscheniens.

Kadyrow Senior seit 2007 an der Macht

Zusätzlich wurde er zu Kadyrows Vertreter im regionalen Innenministerium ernannt. Innerhalb von zehn Tagen erhielt der Teenager außerdem zwei Medaillen, darunter eine für seinen aktiven Militärdienst. Mit 17 Jahren wäre der Sprössling rechtlich gesehen eigentlich noch zu jung für das Amt. Dies hatte 2007 aber auch seinen Vater nicht abgeschreckt, mit Mitte 20 nach der Macht in Tschetschenien zu greifen – ohne dabei den Amtstitel offiziell zu tragen.

Dies machte damals die Unterstützung von Kreml-Chef Wladimir Putin möglich und ebenjener hat jüngst auch Unterstützung für Adam Kadyrow gezeigt. Nach der pompösen Hochzeit am 28. Juni 2025, bei der zahlreiche russische Politiker anwesend waren, gab es auch Glückwünsche von Putin an das junge Brautpaar. Kadyrow Senior führt die islamisch geprägte Republik im Nordkaukasus seit 18 Jahren mit harter Hand. Bürgerrechtler beklagen immer wieder brutale Menschenrechtsverstöße, darunter Folter und Verfolgung.

Anzeige