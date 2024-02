Kampf gegen "Milfs":  Carsharing-Firma Miles leidet unter Vandalismus

Was einst als Witz begonnen hat, geht inzwischen richtig ins Geld: Der Carsharing-Anbieter Miles kämpft gegen Spaßmacher, die den Firmenaufkleber auf den Mietautos kurzerhand zu einem "Milfs" umgestalten.

Milfs hat teure Folgen für Miles

Immer wieder bringen die Carsharing-Autos der Firma Miles Verkehrsteilnehmer:innen zum Schmunzeln. Denn an vielen Mietwagen ist der Firmenwagen verunstaltet. In Großbuchstaben steht dann "Milfs" statt Miles auf den Autos. Allerdings handelt es sich um Carsharing-Fahrzeuge und nicht um "attraktive Mütter". Dieser "Spaß" hat nun Folgen für das Unternehmen. Denn die Umwidmung kostet Miles richtig viel Geld: "Wir waren alle einmal albern und wollen auch keine Spaßbremse sein, aber letztendlich geht das Rebranding in Eigenregie zulasten von uns und der Nutzer, denn es bedeutet zusätzliche Arbeit und zusätzliche Kosten. Und die Message … na ja", so Miles-Sprecherin Nora Goette auf Nachfrage der "Bild".

Besonders ärgerlich ist die Situation in Berlin. Miles ist in der Hauptstadt mit über 7.000 Fahrzeugen vertreten. Dementsprechend kommen hier auch die beschädigten Folierungen am häufigsten vor. Goette: "Wenn es die Kapazität erlaubt, kümmern wir uns um eine Neufolierung oder Reparatur. Es ist in der Vergangenheit durch die unsachgemäße Entfernung auch schon zu Lackschäden gekommen, das ist dann besonders ärgerlich."

