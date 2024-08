Kapitel der Straßenblockaden doch nicht vorbei? Das plant die Letzte Generation für München

Die Klimaaktivist:innen der Letzten Generation haben für das kommende Wochenende in München eine besondere Aktion angekündigt. Bewohner:innen dieser Straße sollte mit Blockaden rechnen.

Nachdem angekündigten Strategiewechsel der Aktivist:innen von der Letzten Generation Anfang des Jahres scheint jetzt nicht mehr viel davon übrig zu sein. Bei den Demonstrierenden heißt es: Back to the roots, Straßenblockade.

Im Video: Letzte Generation protestiert erneut auf mehreren deutschen Flughäfen

Diese Straße soll 24 Stunden blockiert werden

Für das kommende Wochenende (31. August / 1. September) planen die Aktivist:innen eine besondere Aktion in der bayrischen Landeshauptstadt München. Sie wollen die Prielmayerstraße für einen ganzen Tag besetzen. Obwohl die Organisation im Januar einen Strategiewechsel angekündigt hatte und erklärte, dass das Kapitel der Straßenblockaden vorbei sei, kehren sie nun doch auf die Straße zurück.

Ankündigung auf Instagram

Auf Instagram veröffentlichte die Gruppe ein Statement, um auf das Treffen am Samstag (31. August) aufmerksam zu machen. Darin kündigt die Letzte Generation an, sich um 12 Uhr an der Trasse zwischen Justizpalast und Bahnhof zu treffen. Das Motto der Aktion lautet "Let's hit the road". Auf dem Plakat sind auch die Untergruppen von Regensburg, Augsburg und Nürnberg markiert. Die Organisatoren versprechen, dass es diesmal etwas Besonderes werde und verweisen auf die geplante Besetzung der Prielmayerstraße für 24 Stunden.

Nicht die erste Aktion in München

Die "Letzte Generation" hatte in der Vergangenheit bereits für großen Ärger in der Landeshauptstadt gesorgt. Vor Beginn der Pfingstferien besetzten sechs Mitglieder den Flughafen und klebten sich auf Zubringern zu den Start- und Landebahnen fest. Im März fand zudem eine Fahrraddemo in der Innenstadt statt.