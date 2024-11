Karambolage auf NRW-Autobahnen: Lkw verursacht Chaos

In Nordrhein-Westfalen wurden sechs Menschen infolge zahlreicher Unfälle schwer verletzt. Laut Polizeiangaben fuhr der unfallverursachende Lkw über die A46 und die A1.

Bei der Chaosfahrt eines Lastwagens über mehrere vielbefahrene Autobahnen in Nordrhein-Westfalen sind nach einem ersten Überblick der Polizei sechs Menschen schwer verletzt worden. Außerdem gab es 20 Leichtverletzte, wie eine Polizeisprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Zunächst war von 14 Leichtverletzten die Rede gewesen. Die Gesamtzahl der Verletzten könne sich auch noch weiter verändern, sagte die Sprecherin. Der Lkw-Fahrer verursachte auf seiner Fahrt über die A46 und die A1 zahlreiche Unfälle.

Der Polizei wurde gegen 16:25 Uhr der Lkw mit polnischem Kennzeichen gemeldet, der in auffallend unsicherer Fahrweise auf der A46 im Bereich Neuss unterwegs war. Das Fahrzeug konnte den Angaben zufolge durch die Autobahnpolizei zwar lokalisiert werden. Der Fahrer habe aber Anhaltezeichen missachtet und sei weiter mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien über die A46 in den Raum Wuppertal und dann auf die A1 gefahren.