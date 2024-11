"Kein Paar mehr": Annalena Baerbock und ihr Mann haben sich getrennt

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung haben Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und deren Mann Daniel Holefleisch das Ende ihrer Ehe bestätigt.

Das Wichtigste in Kürze Annalena Baerbock und ihr Mann Daniel Holefleisch haben sich getrennt.

Das meldet die "Bild"-Zeitung am Freitag (22. November).

Dem Bericht zufolge wird das Paar mit seinen beiden Töchtern weiterhin zusammen wohnen.

Der "Bild"-Zeitung liegt nach eigenen Angaben ein gemeinsames Statement von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und deren Mann Daniel Holefleisch vor, in dem teilen die Grünen-Politikerin und der Kommunikationsberater ihre Trennung bekannt geben. In der Erklärung heißt es dem Bericht vom Freitag (22. November) zufolge: "Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind. Um möglichen Spekulationen zuvorzukommen: Es gibt keine neuen Partner." Gründe für die Trennung sollen keine angegeben worden sein.

Annalena Baerbock und Daniel Holefleisch sollen sich vor 20 Jahren bei der Arbeit für die Grünen kennengelernt haben. Sie seidamals Mitte 20 gewesen, heißt es, er Anfang 30. Im August 2007 heirateten die heutige Außenministerin und der Kommunikationsberater. Sie haben zwei Töchter im Alter von 9 und 13 Jahren. Nachdem Barbock Karriere gemacht habe - erst als Abgeordnete, dann als Parteivorsitzende, 2021 als erste Kanzlerkandidatin der Grünen und schließlich als Außenministerin - habe sich Holefleisch aus der Partei zurückgezogen. Er soll sich den Informationen zufolge seither in Teilzeit um Haushalt und Kinder kümmern.

Weiterhin gemeinsames Zuhause in Potsdam mit den Töchtern

Wie es weiter heißt, konzentrierten sich die 43-Jährige und der 51-Jährige jetzt auf das Wohl ihrer Familie und ihrer beiden Töchter, die neun und 13 Jahre alt sind: "Wir bleiben in tiefer Bedeutung füreinander ein Elternpaar, das weiterhin zusammen im Leben unserer Kinder präsent ist. Das Wichtigste bleibt für uns, gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere beiden Töchter in Ruhe und in einem liebevollen Umfeld aufwachsen können. Entsprechend wohnen wir auch weiter in unserem gemeinsamen Zuhause in Potsdam."

Dem Bericht zufolge sollen Baerbock und Holefleisch die Herbstferien mit den Töchtern im gemeinsamen Urlaub verbracht haben. Sowohl die Kinder als auch ihr Umfeld seien über die Trennung informiert. Weitere Details sollen nicht öffentlich bekannt werden: "Vor allem zum Wohl unserer Kinder bitten wir eindringlich darum, die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren", soll es weiter in dem Statement heißen.