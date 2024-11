Weihnachtliches Wetter im Dezember? Zumindest nach Schnee sieht es zunächst nicht aus. Meteorolog:innen erwarten für die kommenden Tage milde Temperaturen, Nässe und Wind.

Schnee zum ersten Adventswochenende? Laut Wetterexpert:innen wird sich winterliches Wetter in den nächsten Tagen wohl nicht einstellen. Aufgrund einer Westwetterlage soll es zunehmend mild, nass und windig werden. Und dabei soll es zunächst auch bleiben.

Keine Veränderung bis Mitte Dezember

Ein Wintereinbruch mit Schneefällen bis in tiefe Lagen ist eher unwahrscheinlich, so die Prognose des Diplom-Meteorologen Dominik Jung von "Wetter.net". Und diese Vorhersage soll sich auch nach dem ersten Advent nicht verändern: Die Wetterprognosen sollen derzeit bis Mitte Dezember gelten, eine Änderung der Großwetterlage ist nicht in Sicht.

Es soll generell sogar noch milder werden: Die beiden Wettermodelle GFS (USA) und ECMWF (Europa) gehen bis Mitte Dezember von Temperaturen im Plus-Bereich aus. Die Rede ist von einer Westwetterlage, die neben milden Luftmassen viel Wind und Regen in Aussicht stellt.

Nach Informationen der "Frankfurter Rundschau" rechnen die langfristigen Wettermodelle mit einem um ein bis zwei Grad zu warmen Monat. Der kommende Dezember hat sogar das Potenzial, zu den zehn wärmsten seit 1881 gezählt zu werden. Für Winterfans seien dies ganz bittere Aussichten, so das Fazit von Meteorologe Jung in der "Frankfurter Rundschau".