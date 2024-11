Kim Jong-un fordert Massenproduktion von Kamikaze-Drohnen - Bedrohung für die Ukraine?

Machthaber Kim Jong-un will das militärische Drohnenprogramm seines Landes ausbauen. Die unbemannten, mit Sprengladungen versehenen Fluggeräte werden auch im Ukraine-Krieg flächendeckend eingesetzt.

Das Wichtigste in Kürze Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un fordert die Massenproduktion von Kamikaze-Drohnen.

Diese unbemannten Fluggeräte werden mit Sprengladungen versehen und werden auch im Ukraine-Krieg eingesetzt.

Nordkorea unterstützt Russland mit Tausenden von Soldaten und Artilleriemunition in der russischen Grenzregion nahe Kursk.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat zur Massenproduktion von Kamikaze-Drohnen in seinem Land aufgerufen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete, beaufsichtigte Kim am Donnerstag (14. November) zum wiederholten Mal in diesem Jahr einen Drohnen-Test. Dabei habe er betont, dass für neu entwickelte Militärdrohnen schnellstmöglich eine "Massenproduktion in vollem Umfang" beginnen müsse.

Drohnen werden auch in der Ukraine eingesetzt

Bereits im August hatte Kim die Produktion weiterer Kamikaze-Drohnen gefordert. Damit sind unbemannte Fluggeräte gemeint, die mit Sprengladungen versehen in feindliche Ziele gesteuert werden. Die Waffen werden unter anderem auch im Ukraine-Krieg flächendeckend eingesetzt, wo Russland Unterstützung von Nordkorea bekommt.

Selenskyj: Verluste auf Seite Nordkoreas - Warnung vor weiterer Eskalation

Das US-Außenministerium hatte diese Woche behauptet, dass bereits Tausende nordkoreanische Soldaten bei den Kämpfen in der russischen Grenzregion nahe Kursk gegen ukrainische Soldaten im Einsatz seien. Nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes hat Nordkorea über 10.000 Soldaten nach Russland entsandt. Kims Führung unterstützt die russische Armee auch mit Artilleriemunition in großem Umfang.

Zuletzt hatten Nordkorea und Russland ein umfassendes Abkommen ratifiziert, welches unter anderem einen gegenseitigen Verteidigungspakt beinhaltet.