Kind wird an Tramhaltestelle in Dresden von Auto angefahren

Ein Kind ist an einer Straßenbahnstation in Dresden von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Zehnjährige habe am Mittwochnachmittag neben einer Ampel im Ortsteil Hellerau die Straße überquert, teilte die Polizei mit. Dabei wurde er von einem Autofahrer erfasst. Das Kind kam in eine Klinik. Details zu seinem Gesundheitszustand oder zum genauen Ablauf des Unfalls waren zunächst nicht bekannt.