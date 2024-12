Kinderpornografie-Verdacht - Durchsuchungen am Untermain

Ermittler haben in Unterfranken mehrere Wohnungen wegen des Verdachts der Verbreitung und des Besitzes kinderpornografischer Inhalte durchsucht. Die großangelegte Aktion am Mittwoch im Bereich Bayerischer Untermain habe sich gegen sechs Verdächtige gerichtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Verfahren stünden aber in keinem Zusammenhang.