Klempner findet bei Renovierung Knochenhaufen unter Badezimmerboden

Schockierender Fund in England: Ein Klempner geriet fast in Panik, nachdem er bei der Reparatur eines Badezimmers über 20 Knochen unter Dielen gefunden hatte.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Das hatte der Handwerker Jonathan Betts in 20 Berufsjahren nicht erlebt.

Bei der Reparatur eines Bades stieß der Klempner plötzlich auf rätselhafte Knochen.

Kurze Zeit später gibt es eine plausible Erklärung für den Knochenfund.

Der Klempner Jonathan Betts aus dem englischen Plymouth hat bei der Reparatur eines Badezimmers eine grausige Entdeckung gemacht. Unter dem Badezimmerboden stieß der Handwerker auf Dutzende Knochen, wie der 36-Jährige in einem viralen TikTok-Video dokumentierte.

"Wie Sie sich vorstellen können, geriet ich in Panik, besonders, als ich den Kieferknochen mit Zähnen fand", sagte Betts. "Ich bin seit über 20 Jahren in der Branche und habe so etwas noch nie zuvor gesehen", ergänzte er.

Bereits über 1,3 Millionen Mal wurde der Clip angeklickt. Wurde in dem 200 Jahre alten Haus etwa eine menschliche Leiche verscharrt? Glücklicherweise nicht! Die Knochen stammen von einem Schwein, fand der Klempner heraus.

Ist ein ehemaliger Schlachthof der Grund?

Denn wie die Besitzer des Hauses ihm mitteilten, sei das Haus gegenüber früher eine Schweinefarm gewesen. Und die Scheune, die zu ihrem Grundstück gehörte, sei in Wirklichkeit ein Schlachthof gewesen. Der Handwerker ist also mit dem Schrecken davongekommen:

"Sagen wir einfach so: Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man bei der Arbeit einen Haufen Knochen unter dem Badezimmerboden findet", scherzte er hinterher über seinen Fund.

Anzeige

Anzeige