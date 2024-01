Klingbeil (SPD) sagt Nein zur Wehrpflicht - liefert aber anderen Vorschlag

Die Diskussion um die allgemeine Wehrpflicht ist derzeit Tagesgespräch. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich - anders als andere Politiker:innen - gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen. Dennoch liefert er einen konstruktiven Vorschlag, wie man die Freiwilligendienste stärken könnte.

Von Markus Söder kommt die Forderung einer Wiedereinführung der Wehrpflicht - SPD-Chef Klingbeil will laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) das Gegenteil. Denn eine allgemeine Wehrpflicht sei nicht nur ein Zwangsdienst, sondern auch nicht mehr zeitgemäß.

Absage - aber mit konstruktivem Vorschlag

Was ich richtig finde, ist, dass jeder junge Mensch einmal in seinem Leben mit der Frage konfrontiert wird, ob er oder sie einen Dienst für unser Land leisten möchte. Lars Klingbeil , SPD-Vorsitzender

Lars Klingbeil ist nicht einfach nur gegen die Wehrpflicht. Er begründet in einem Interview mit der "Rheinischen Post" seine Absage an den Dienst damit, weil "ein Zwangsdienst nicht zeitgemäß ist". Dabei vergisst er aber nicht, zu seinem Kontra einen konstruktiven Vorschlag zu liefern: "Was ich richtig finde, ist, dass jeder junge Mensch einmal in seinem Leben mit der Frage konfrontiert wird, ob er oder sie einen Dienst für unser Land leisten möchte. Egal, ob bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich. Dafür müssen wir die Freiwilligendienste stärken." Zugleich begrüßte er "das Bemühen von Boris Pistorius, die Bundeswehr attraktiver zu machen als Arbeitgeber und um Nachwuchskräfte anzuwerben".

