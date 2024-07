Kollision mit Bus in Meckenheim: 15-Jährige auf E-Scooter stirbt

In Meckenheim im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, wurde eine Jugendliche von einem Bus angefahren und tödlich verletzt. Die 15-Jährige starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen.

Anzeige

Eine 15-Jährige auf einem E-Scooter ist in Meckenheim (Rhein-Sieg-Kreis) von einem Bus angefahren und tödlich verletzt worden. Der Teenager überquerte am Nachmittag auf dem Roller den Siebengebirgs-Ring, als der kreuzende Bus sie erfasste, wie die Polizei mitteilte. Die Jugendliche starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen.

Im Video: Auto rast in Bank-Filiale am Jungfernstieg - mehrere Personen verletzt

Während des Unfalls waren Fahrgäste in dem Bus. Die Polizei bittet diese und weitere Zeug:innen um Hinweise zum Unfallgeschehen.