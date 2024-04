Kommt Rangnick nach München? ÖFB-Sportdirektor bestätigt FCB-Angebot

Zuletzt schien es so, als würden dem FC Bayern die Trainer-Optionen ausgehen. Nun könnte aber kein Geringerer als Ralf Rangnick auf Thomas Tuchel folgen, der den Deutschen Rekordmeister nach Saison-Ende verlässt.

Das Wichtigste in Kürze Alonso bleibt in Leverkusen, Nagelsmann verlängert als Bundestrainer – der FC Bayern bekam zuletzt bei der Trainer-Suche so einige Körbe.

Nun scheint man in München aber einen neuen heißen Kandidaten für die Nachfolge von Thomas Tuchel haben: Ralf Rangnick.

Der derzeitige Nationaltrainer Österreichs soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits ein Angebot des Deutschen Rekordmeisters vorliegen haben.

Im Video: Bericht: Ralf Rangnick ist Favorit auf den Trainerposten beim FC Bayern

Rangnick soll bereits Angebot vorliegen haben

Rangnick gilt als Trainer-Wunschkandidat. Das aber erst, nachdem der Leverkusener Meister-Coach Xabi Alonso und Bundestrainer Julian Nagelmann den Bayern eine Abfuhr erteilt hatten. Nach einer Saison, in der die Münchner in der Bundesliga deutlich abgehängt worden waren, soll der Nationaltrainer Österreichs demnach jetzt den Umbruch vollziehen.

Rangnick habe ein "Angebot von Bayern München" und er denke darüber nach, erzählte der Sportdirektor des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) Peter Schöttel dem ORF in einem Interview am Mittwoch (24. April). Er bezog sich auf ein gemeinsames Treffen, an dem auch ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer beteiligt war.

Es sei nun für "alle Beteiligten wichtig, zeitnah eine Entscheidung" zu erhalten. "Ich denke, es wird in ein, zwei Wochen erledigt sein müssen", sagte Schöttel weiter. Es werde nicht zuletzt auch vom FC Bayern "natürlich eine Deadline geben, weil sie auch Bescheid haben wollen".

Rangnick hatte bereits FCB-Kontakt bestätigt

Mit diesen Aussagen nahm die Personalie Rangnick am Abend Fahrt auf, nachdem der Schwabe erst nur eine Annäherung der Münchner eingeräumt hatte. "Es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München", bestätigte er dem österreichischen Portal "90minuten.at" in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview, fügte aber an: "Im Moment gibt es keinen Grund, mich intensiv und konkret damit zu beschäftigen."

Auf die Nachfrage, wann das denn der Fall sei, antwortete er: "In dem Moment, wo die Bayern sagen würden: Wir wollen Sie. Und dann muss ich mich fragen: Will ich das überhaupt?" Und laut ÖFB-Sportdirektor Schöttel will der FC Bayern tatsächlich.

Bayern schweigen bislang

Von den Bayern gab es in dieser Woche bislang keinen Kommentar zu den Spekulationen und Berichten. Der ÖFB, für den Rangnick die Nationalmannschaft als Bundestrainer auf die Europameisterschaft vorbereitet und auch auf jeden Fall als Projektleiter durchziehen soll, verwies zunächst nüchtern auf einen gültigen Vertrag des Deutschen über den Sommer hinaus.

"Wir haben in den letzten zwei Jahren ein sehr vertrauensvolles Verhältnis gepflegt. Das werden wir auch so weiterführen. Je nachdem, in welche Richtung seine Entscheidung geht, werden wir gemeinsam besprechen, wie es weitergeht", sagte Schöttel nun.

Rangnick diente bereits als Inspiration und Förderer für zahlreiche andere Trainer, die heute selber Topmannschaften betreuen. Marco Rose, einst bei Red Bull Salzburg, heute bei RB Leipzig, ist so einer, den man gerne Rangnicks Zögling nennt, oder natürlich Julian Nagelsmann, der lieber Bundestrainer bleibt, als zum FC Bayern zurückzukehren.