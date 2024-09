Kreis Lörrach: Verdächtiger nach Leichenfund festgenommen

Nachdem ein Mann tot in seiner Wohnung aufgefunden wird und die Ermittler:innen gehen von einer Gewalttat aus. Gegen den 47-Verdächtigen wurde jetzt Haftbefehl erlassen.

Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung hat die Polizei in Baden-Württemberg einen verdächtigen Mann festgenommen. Gegen den 47-Jährigen sei Haftbefehl erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Der Beschuldigte sitze nun wegen des dringenden Verdachts des Totschlags im Gefängnis.

Gewaltverbrechen: 58-jähriger Toter in Todtnau

Die Leiche des 58 Jahre alten Opfers war den Angaben zufolge am Freitag in einer Wohnung in Todtnau im Kreis Lörrach gefunden worden. Aufgrund der Umstände sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen, hieß es.

Nach einer großangelegten Suche nahmen die Beamt:innen am späten Samstagabend (28. September) den Verdächtigen im rund 25 Kilometer entfernten Schopfheim (Kreis Lörrach) fest. Am darauffolgenden Tag erließ ein Richter den Angaben zufolge Haftbefehl gegen den 47-jährigen Deutschen.

Die Kriminalpolizei hat zudem eine Sonderkommission für die Ermittlungen rund um den Tod des 58-jährigen Deutschen eingerichtet.

