Kreuzfahrten boomen: Royal Caribbean stellt Tausende Mitarbeiter ein

Kreuzfahrtschiffe ziehen immer mehr Leute an. Die Folge: ein regelrechter Nachfrage-Boom. Das Unternehmen Royal Caribbean reagiert und stellt Tausende Mitarbeiter ein.

Das Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean wird wegen Rekordnachfrage sein Personal offenbar enorm aufstocken. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag (7. Mai) berichtete, sollen allein in diesem Jahr rund 10.000 neue Arbeiter:innen eingestellt werden. Das Unternehmen sei deshalb in Gesprächen mit bestehenden und neuen Märkten weltweit.

Die Zahl der Kreuzfahrtreisenden habe 2023 einen Rekordwert erreicht. Da die Nachfrage weiter steige und die Schiffe immer größer würden, sei der Bedarf an Arbeitskräften gestiegen. Ende vergangenen Jahres hatte die Royal Caribbean eigenen Angaben zufolge 88.700 Mitarbeiter:innen.

"Die Einstellungsstrategie folgt der Geschäftsstrategie eines moderaten Kapazitätswachstums", zitierte Reuters einen Sprecher von Royal Caribbeans. Das Unternehmen werde dieses Jahr zudem drei weitere Schiffe in den Dienst stellen, hieß es weiter.

Im ersten Quartal 2024 verzeichnete das Kreuzfahrtunternehmen einen Umsatz von rund 3,7 Milliarden US-Dollar. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage verdoppelte sich zudem der Aktienwert der Royal Caribbean 2023 im Vergleich zum Vorjahr.

