Kugelbomben: Warum sie so gefährlich sind

Seit Silvester hält die Diskussion um sogenannte Kugelbomben an. Eigentlich unterliegt ihre Nutzung strengen Vorschriften, sie dürfen aufgrund ihrer enormen Sprengkraft nur unter höchsten Sicherheitsstandards von Fachkräften eingesetzt werden.

In Deutschland unterliegen Kugelbomben, auch als Feuerwerkskugeln bezeichnet, strengen gesetzlichen Bestimmungen. Sie sind in der Regel nach dem Sprengstoffgesetz der Kategorie F4 (Großfeuerwerk) zugeordnet. Das bedeutet, dass sie ausschließlich von Personen mit entsprechender Fachkunde und behördlicher Erlaubnis verwendet werden dürfen.

An Silvester zeigte sich die extrem hohe Gefahr, die von diesen Bomben ausgeht: Es gab Tote und Verletzte.

Privatpersonen ist der Erwerb untersagt

Kugelbomben sind runde Feuerwerkskörper, die hauptsächlich in professionellen Großfeuerwerken bei Shows und Events eingesetzt werden. Sie bestehen aus einer kugelförmigen Hülle, die mit verschiedenen pyrotechnischen Mischungen gefüllt ist, um bei der Explosion Lichteffekte zu erzeugen.

Wie die Deutsche Nachrichtenagentur (dpa) berichtet, ist der Erwerb und Einsatz von diesen Kugelbomben durch Privatpersonen verboten. Grundsätzlich sind Kugelbomben nicht im freien Handel erhältlich und dürfen nur von lizenzierten Pyrotechniker:innen bei spezialisierten Herstellern oder Händler:innen bezogen werden. Aufgrund ihrer erheblichen Explosionskraft und der komplexen Handhabung können unsachgemäßer Gebrauch oder technische Defekte zu schweren Verletzungen oder sogar tödlichen Unfällen führen. Genau das ist dieses Silvester geschehen.

Große Gefahr bei selbstgebauten Geschossen

Der Saarländische Rundfunk (SR) hat Pyrotechniker Oliver Wetzstein aus Saarlouis zu diesem Thema interviewt. Grund waren illegale oder selbst gebaute Böller, die auch an Silvester verwendet wurden. Besonders die Kugelbombe ist dabei in die Schlagzeilen geraten. Diese wird in ein Abschussrohr geladen und verlassen mit äußerster Wucht den Boden. In 3,2 Sekunden erreichen die Kugeln bereits eine Höhe zwischen 80 und 200 Metern. Beim Verwenden von nicht professionellen Mörsern oder schlichten Wasserrohren statt sicheren Spezial-Rohren können die Kugelbomben aber schon nach 20 oder 30 Metern explodieren - mit teils fatalen Folgen. Eine weitere Gefahr stellt die unsachgemäße Verwendung von Schwarzpulver in selbstgebauten Böllern dar.

"Wenn man natürlich anfängt, Sachen selbst zu bauen, dann hat man diese zwei, fünf Gramm Pulvermenge natürlich nicht, sondern da geht man hin und baut sich illegal 20, 30 Gramm oder sogar noch höher. Dann hat man natürlich eine ganz andere Wirkung, mit katastrophalen Folgen", so Weitzstein gegenüber dem SR.

Geschosse sorgen für dramatische Verletzungen

Laut "Welt" gelangen über Polen und Tschechien Pyro-Artikel in private Hand - mit teils schreckliche Folgen. In der Silvesternacht sorgten Kugelbomben dafür, dass im Berliner Stadtteil Schöneberg die Wucht einer Detonation Häuserfassaden und Autos schwer beschädigte. Mit dem Ergebnis, dass 36 Wohnungen vorerst als unbewohnbar eingestuft wurden.

Zudem sorgen diese Geschosse für dramatische Verletzungen und sogar für tödliche Unfälle. "Die illegalen selbstgebastelten oder aus dem Ausland importierten sogenannten Kugelbomben sind ein Horror", wird das Unfallkrankenhaus Berlin im Stadtteil Marzahn von "Welt" zitiert. Das größte Problem sei die extreme Sprengkraft der Kugelbomben, erklärte die Sprecherin. "Dadurch bekommt das Auge nicht mehr die Zeit, das Lid zu schließen."

In diesem Unfallkrankenhaus befinde sich auch ein durch eine Kugelbombe schwer Verletzter: "Ein junger Mann erlitt eine so schwere Halsverletzung, dass er fast sein Leben gelassen hätte."