Nach heftiger Kritik an X-Posting von Jette Nietzard folgt die Entschuldigung

Zum Jahreswechsel postet die Vorsitzende der Grünen Jugend einen Beitrag zu Gewalt von Männern gegen Frauen - mit drastischem Inhalt. Die Empörung ist groß. Später rudert sie zurück.

Die Vorsitzende der Grünen Jugend, Jette Nietzard, hat sich für einen umstrittenen Beitrag zu Silvester auf der Plattform X entschuldigt. Nach Angaben zahlreicher Nutzer:innen hatte Nietzard geschrieben: "Männer die ihre Hand beim Böllern verlieren können zumindest keine Frauen mehr schlagen." Dafür erntete sie viel Kritik, inzwischen ist das Posting gelöscht.

"Niemand sollte Silvester verletzt werden. Ich entschuldige mich für meinen Tweet. Hätte ich so nicht formulieren sollen", erklärte sie am Nachmittag auf X. Sie verwies in einem weiteren Posting auf die Gewalt, die viele Frauen durch Partner oder Ex-Partner erfahren: "Wäre gut über systematische Lösungen für häusliche Gewalt zu sprechen, statt über gekränkte Männeregos".

Leichtsinniger Umgang mit Feuerwerk hat in der Silvesternacht in Deutschland mindestens fünf Männer das Leben gekostet.