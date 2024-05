Kurzfristig am Sonntag: Verdi ruft Telekom-Kundenservice zu Warnstreik auf

Eigentlich hatte Verdi Telekom-Warnstreiks erst für Montag angekündigt. Nun macht die Gewerkschaft aber noch mehr Druck und hat für diesen Sonntag kurzfristig den Kundendienst aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Das Wichtigste in Kürze Verdi hat den Telekom-Kundenservice für Sonntag (12. Mai) zum Warnstreik aufgerufen.

Die Ankündigung kommt kurzfristig, eigentlich sollte erst ab Montag gestreikt werden.

Die Gewerkschaft möchte kurz vor erneut anstehenden Tarifverhandlungen den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen.

Wer an diesem Sonntag (12. Mai) Hilfe vom Telekom-Kundenservice benötigt, könnte in die Röhre schauen: Es wird gestreikt – und das kurzfristig.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Kundendienst-Mitarbeiter:innen zum Warnstreik ab Beginn der 06:00-Uhr-Frühschicht aufgerufen. Das berichtet unter anderem das Nachrichtenportal "n-tv".

Verdi macht Druck

Die Beschäftigten seien dazu aufgerufen, ihre Arbeit über die gesamte Schicht hinweg niederzulegen, erklärte Verdi demnach am Sonntagmorgen (12. Mai).

Damit soll laut Gewerkschaftsangaben der Druck auf die Arbeitgeber vor der anstehenden erneuten Tarifverhandlungsrunde erhöht werden.

Bereits am Freitag hatte Verdi die Telekom-Beschäftigten zu einem bundesweiten Warnstreik am kommenden Montag aufgerufen.

"Das bisherige Angebot der Arbeitgeber reicht bei Weitem nicht aus, um die Erwartungen der Beschäftigten zu erfüllen. In der entscheidenden Verhandlungsrunde muss eine deutliche Bewegung erfolgen, wenn ein längerer Konflikt abgewendet werden soll", hatte Streikleiter Pascal Röckert am Freitag erklärt.

Telekom und Verdi stehen vor weiteren Verhandlungen

Telekom und Verdi kommen am Montag und Dienstag in Potsdam zur vierten Verhandlungsrunde zusammen. Die Gewerkschaft fordert für bundesweit rund 70.000 Beschäftigte des Telekom-Konzerns eine Entgelterhöhung von 12 Prozent, mindestens aber um 400 Euro pro Monat. Die Telekom hatte zuletzt angeboten, die Gehälter ab 2025 um 4,2 Prozent zu erhöhen. In diesem Jahr soll es eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von 2.000 Euro geben. Verdi wies das Angebot als unzureichend zurück.

Die Gewerkschaft hatte vergangene Woche bereits einen bundesweiten Warnstreik organisiert. Nach eigenen Angaben beteiligten sich daran etwa 13.000 Beschäftigte. Verdi bezeichnete die Streikmaßnahmen anschließend als wirkungsvoll. So habe es enorme Wartezeiten im Kundenservice gegeben, Techniker-Termine hätten abgesagt werden müssen und T-Shops seien zum Teil geschlossen worden.

