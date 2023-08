Lagerhalle steht in Flammen: Riesige Rauchwolke über Berlin

In Berlin steht eine Lagerhalle in Flammen. Laut Polizei kämpfen aktuell 143 Einsatzkräfte gegen das lodernde Feuer. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Eine Lagerhalle mit Maschinenteilen und Papier ist in Berlin-Marzahn in Brand geraten. Es kämpfen 143 Einsatzkräfte gegen die Flammen in der Wolfener Straße, wie die Berliner Feuerwehr am Donnerstagmorgen (31. August) auf der Plattform X, früher Twitter, mitteilte.

Warum das Feuer in der Lagerhalle ausbrach, könne noch nicht gesagt werden. Das Feuer sorgte am Donnerstagmorgen für eine hohe Rauchwolke über dem Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

Feuerwehr warnt: "Schließen sie Fenster und Türen"

In einer amtlichen Gefahrenmitteilung über die Warndienste KATWARN und NINA wird nun vor Rauchgasen gewarnt. Die Wolke breite sich von Südwesten nach Nordosten aus, hieß es darin. "Meiden Sie das betroffene Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab", so die Feuerwehr.

