Leben im Weltall möglich? NASA entdeckt "Super-Erde"

Mithilfe des Weltraumteleskops TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) haben Astronom:innen der NASA eine sogenannte "Super-Erde" entdeckt. Laut den Forschenden befindet sich der Planet TOI-715 b in einem anderen Sonnensystem.

Expert:innen der National Aeronautics and Space Administration (kurz: NASA) haben mithilfe des Weltraumteleskops TESS einen neuen Planeten entdeckt. Wie die NASA vermeldet, befindet sich die sogenannte "Super-Erde" 137 Lichtjahre von der Erde entfernt, in einem anderen Sonnensystem.

Die sogenannte "Super-Erde" mit dem Namen TOI-715 b besteht laut den Wissenschaftler:innen nicht aus reinem Gas, sondern aus festen Bestandteilen. Der Planet umkreist aktuell einen roten Zwergstern rund 137 Lichtjahre von der Erde entfernt. Nach astronomischen Maßstäben kann diese Distanz als relativ nahe bezeichnet werden.

Neuer Planet in der bewohnbaren Zone

Laut Expertenteam der NASA ist TOI-715 b etwa eineinhalbmal so groß wie die Erde und bewegt sich innerhalb der bewohnbaren Zone um seinen Mutterstern. In dieser Zone ist die Entfernung zwischen Stern und Planeten so weit, dass die richtigen Temperaturen herrschen könnten, damit auf der Planetenoberfläche flüssiges Wasser entstehen kann. Damit Oberflächenwasser vorhanden ist, müssten mehrere Faktoren zusammenkommen, insbesondere eine geeignete Atmosphäre, erklärten die Wissenschaftler:innen.

Im Fachmagazin "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" der Universität Birmingham beschrieb das Forschungsteam, dass der entdeckte Planet rund 19 Tage für eine Umrundung seines Muttersterns benötigt. Im Vergleich dazu: Die Erde benötigt für einen Umlauf um die Sonne 365 Tage.

Laut den Forscher:innen könnten sich weitere Planeten in der Nähe des TOI-715 b in der bewohnbaren Zone befinden. Mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops soll der entdeckte Planet TOI-715 b nun weiter erforscht werden.