Leiche in Bellheim entdeckt: Ist es die vermisste Seniorin?

Eine Tote ist in einem Gebäude im Landkreis Germersheim gefunden worden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um eine Frau, die vor fast zwei Wochen aus einem Altersheim verschwunden war.

Anzeige

In Bellheim (Landkreis Germersheim) ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um eine seit fast zwei Wochen vermisste 84-jährige Frau, wie die Polizei mitteilte.

Die Tote wurde am Mittwoch (28. August) in einem gewerblich genutzten Gebäude entdeckt. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, da er ein aufgebrochenes Fenster an seinen Räumlichkeiten entdeckt hatte, hieß es.

Im Video: Vermisstenfall im Saarland - Rätsel um Mutter und Baby aus Wadgassen

Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat. Die Identität der Toten ist den Angaben zufolge bisher nicht zweifelsfrei geklärt. Sie soll nun obduziert werden. Nach der Bewohnerin eines Altersheims war nach dem Verschwinden intensiv, aber zunächst erfolglos gesucht worden.