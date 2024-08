Seit Samstag (17. August) wird rund um Bellheim in Rheinland-Pfalz nach einer 84-jährigen Bewohnerin eines Seniorenwohnheims gesucht - bisher ohne Erfolg. Jetzt werden die Suchmaßnahmen auf ein Minimum zurückgefahren.

Wo ist nur die 84-jährige Dame, die seit Tagen verschwunden ist? Kurze Zeit, nachdem die Frau am Samstag (17. August) das Seniorenheim im Adenauerring in Bellheim verlassen hatte, fehlt jede Spur von ihr. Die Polizei startete noch am selben Abend eine große Suchaktion, die fünf Tage lang andauern sollte.

Riesiges Gebiet durchforstet

Ganz Bellheim ist in Aufruhr und sucht nach einer alten Dame, die zeitlich und räumlich desorientiert sein soll. Wie die Polizeidirektion Landau in einer Pressemitteilung schreibt, hatte seit Tagen eine große Suchaktion stattgefunden, mit Polizei, mehreren hundert Kräften der Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes, der Rettungshundestaffel und einem Polizeihubschrauber.

Ein riesiges Gebiet soll durchforstet worden sein - darunter der "Ortsbereich Bellheim und umliegende Feld-, Wiesen- und teils schwer zugängliche Waldbereiche, Gewässer und Bachläufe auf mehr als 13 Quadratkilometern." Leider alles ohne Erfolg.

"Aufgrund fehlender weiterer Ermittlungsansätze und Hinweise werden die groß angelegten Flächensuchmaßnahmen reduziert und in anlassbezogene Suchmaßnahmen überführt", teilte die Polizei in Landau mit. Man schließe nicht aus, dass sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befindet - leider sinke mit der Zeit die Wahrscheinlichkeit, die Frau noch lebend aufzufinden.

Personenbeschreibung

Die 84-Jährige ist etwa 1,55 m bis 1,60 m groß, ist von zierlicher Statur, hat graue, kurze Haare und war zuletzt bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit rotem Kragen und pinkfarbenen Turnschuhen.

Ein Bild der vermissten Frau können Sie hier ansehen. Zeug:innen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 958-0 an die Polizeiinspektion Germersheim oder den Notruf 110 der Polizei zu wenden.