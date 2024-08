Leverkusen nimmt DFB-Pokalhürde in Jena

Bayer Leverkusen hat den FC Carl Zeiss Jena nur mit Mühe beim DFB-Pokal besiegt. Der Deutsche Fußball-Meister zieht damit in die zweite Runde des Wettbewerbs. Spieler Jonas Hofmann landete den Siegestreffer.

Bayer Leverkusen hat als letztes Team die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Der Titelverteidiger gewann beim tapfer kämpfenden Viertligisten FC Carl Zeiss Jena mit 1:0 (0:0), hatte dabei in Thüringen aber deutlich mehr Mühe als erwartet.

Vor 15.000 Zuschauern im Ernst-Abbe-Sportfeld erzielte Jonas Hofmann (52. Minute) das entscheidende Tor für den Double-Gewinner der vergangenen Saison. Außenseiter Jena hatte vor allem in der Schlussphase gute Chancen auf einen Treffer. Auf wen Leverkusen in der zweiten Runde trifft, entscheidet sich am Sonntag. Dann wird im ZDF die Auslosung übertragen.