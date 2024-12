Wie geht es in Syrien weiter? Als wichtigste ausländischer Akteur in dem kriegsmüden Land gilt die Türkei. Dort führt Bundesaußenministerin Baerbock nun kritische Syrien-Gespräche.

Seit dem Sturz des Machthabers Baschar al-Assad gilt die Türkei als der wichtigste ausländische Akteur in Syrien. Deshalb kommt Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Freitag (20. Dezember) in Ankara mit ihrem Amtskollegen Hakan Fidan zu einem Syrien-Treffen zusammen.

Ab etwa 17:30 Uhr wird ein Statement von Baerbock zu ihren Krisengesprächen in der Türkei erwartet.

Baerbock war zum Auftakt ihres Türkei-Besuches von Geheimdienstchef Ibrahim Kalin empfangen worden. Bei dem Treffen sollte die Lage im Nachbarland Syrien knapp zwei Wochen nach dem Sturz von Assad im Mittelpunkt stehen. Kalin hatte sich kürzlich in Damaskus mit dem Führer der Islamistengruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS), Ahmad al-Scharaa, getroffen.

