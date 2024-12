"Zynisches Spiel": Außenministerin Baerbock richtet deutliche Worte an Putin

"So wie Russland Bomben und Drohnen benutzt, um den Frieden und die Sicherheit in Europa ins Visier zu nehmen, so legt Putin die Axt auch an die OSZE an", wettert Außenministerin Annalena Baerbock gegen Wladimir Putin vor Beginn des OSZE-Außenministertreffens.

© Foto: Alberto Pizzoli/Pool AFP/AP