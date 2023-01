Live im TV: Russische Rakete schlägt direkt hinter Reporter ein

Während einer Live-Schalte aus der Ostukraine schlägt hinter einem französischen Fernsehreporter eine russische Rakete ein. Der Journalist bleibt unverletzt.

Anzeige

"Wir hatten große Angst." So schildert der französische Reporter Paul Gasnier nach dem Schreckmoment die Situation. Live im französischen Fernsehen des Senders TF1-TMC ist hinter dem Journalisten Paul Gasnier eine russische Rakete eingeschlagen. Gasnier war in der Nähe von Kramatorsk in der Ostukraine und berichtete über die Geschehnisse vor Ort im Ukraine-Krieg.

Ein Mitschnitt der Sendung zeigt den Einschlag und einen riesigen Feuerball, den TF1-TMC auf seiner Webseite veröffentlicht hat und der von mehreren Medien verbreitet worden ist.

Unter anderem in diesem Tweet:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Wir hatten die Kamera eingeschaltet, wir waren bereit für den Start der Schalte und hinter uns gab es eine sehr starke Explosion. Wir wurden zu Boden geschleudert. Um uns herum zersplitterten die Scheiben, wir wurden zu Boden geschleudert, aber uns geht es gut", berichtete der Journalist später.