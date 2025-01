LIVE: Vulkan Kilauea auf Hawaii spuckt Lava

Er gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt und speit wieder Lava: Der Kilauea auf Hawaii spuckt Fontänen gen Himmel.

Der Vulkan Kilauea auf Hawaii spuckt aktuell wieder Lava gen Himmel. Der Lavastrom an dem Feuer speienden Berg stieg laut der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) zuletzt am Mittwoch (15. Januar) zu einer etwa 60 Meter hohen Fontäne an.

Am 23. Dezember hatte laut AP am Vulkan Kilauea eine Eruption begonnen. Die aktuellen Lavafontänen seien eine Folge dieser Eruption. Der Ausbruch sei seither in regelmäßigen Abständen immer wieder unterbrochen worden.

Dem Bericht zufolge verfolgen zahlreiche Schaulustige im Hawaiʻi-Volcanoes-Nationalpark auf der Insel von einem Aussichtspunkt aus die Aktivität des Vulkans.

