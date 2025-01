Die Biografie erscheint mitten im Wahlkampf: Mit der Neuerscheinung "Friedrich Merz, sein Weg zur Macht" sollen Leser:innen den CDU-Chef besser kennenlernen. Auch Markus Söder (CSU) äußert sich zum Buch.

Söders Meinung zum Merz-Buch

Der Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, hat bisher ein ereignisreiches Leben hinter sich. Es führte ihn von der Politik in die Wirtschaft – und wieder zurück. In der Biografie "Friedrich Merz: Sein Weg zur Macht" will Autor Volker Resing dem Menschen Merz näherkommen. Neben dem Autor bei der Pressekonferenz zum Buch anwesend: CSU-Chef Markus Söder. Der bayrische Ministerpräsident ist nicht immer mit dem Parteivorsitzenden der Schwesterpartei einer Meinung ...

