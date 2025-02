LIVETICKER zum Anschlag in München: Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei

13.02.2025 • 14:00 Uhr

DGB erschüttert über mutmaßlichen Anschlag auf Kundgebung

"Wir sind tief erschüttert über den mutmaßlichen Anschlag auf unsere Kolleginnen und Kollegen in München", sagte der Landesvorsitzende des DGB Bernhard Stiedl Bayern in München. "Dass ein Fahrzeug gezielt in eine friedliche Verdi-Demonstration gesteuert wurde und dabei Streikende – darunter auch Kinder – teils lebensgefährlich verletzt wurden, macht uns fassungslos."