Lützerath: Merz attackiert Luisa Neubauer

Bei den Räumungen in Lützerath kam es zu Gewaltausschreitungen gegenüber der Polizei. Nun provoziert Friedrich Merz die Grünen und Luisa Neubauer mit der Aussage, dass wer zuschaut, sich mitschuldig mache.

Der CDU-Parteichef Friedrich Merz steht immer wieder in der Kritik. Zuletzt sorgte er für Aufsehen, da er im Rahmen der Silvester-Krawalle in Berlin Kinder mit Migrationshintergrund als "Paschas" bezeichnete. Jetzt sorgt er erneut für Schlagzeilen. Bei der Räumung des Dorfes Lützerath berichtete die Polizei, dass vereinzelt Molotow-Cocktails, Steine und Pyrotechnik in deren Richtung geworfen worden sei. Merz forderte daraufhin die Grünen und die Aktivistin Luisa Neubauer zur Distanzierung auf. "Wer zuguckt, nichts sagt oder ermuntert, macht sich mit schuldig", sagt er gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). Weiter fordert er, "sich klar gegen diese Gewalt auszusprechen und bei Ausschreitungen ihre Demonstranten von gefährlichen Straftaten abzuhalten".

Das Dorf Lützerath wird aktuell geräumt, da der Energiekonzern RWE die darunterliegende Braunkohle abbaggern möchte. Dafür soll der Weiler auf dem Gebiet der Stadt Erkelenz abgerissen werden. Im Gegenzug wurde von den von Grünen geführten Wirtschaftsministerien im Bund und in Nordrhein-Westfalen mit RWE ein auf 2030 vorgezogener Kohleausstieg vereinbart.

Kohleabbau laut Aktivist:innen nicht nötig

Aktivist:innen lehnen das Abbaggern der Kohle vehement ab, unter der Begründung, dass die Kohle im aktuellen Abbaubereich allemal ausreiche, um der durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise entgegenzuwirken.

Die Lage vor Ort ist teilweise sehr unübersichtlich. Vorerst sei keine Entspannung in Sicht, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet. Luisa Neubauer betont gegenüber der dpa, man sei entschlossen, den Widerstand gegen die Räumung lange durchzuhalten. "Wir geben jetzt alles. Das hier ist erst der Anfang", so die Aktivistin. Zudem betont sie immer wieder, dass mit dem Abbaggern der Kohle die Bundesregierung gegen das Pariser Klimaabkommen verstoßt.