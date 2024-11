Make Rock great again? Jetzt verkauft Donald Trump sogar signierte Gitarren

Seit geraumer Zeit vertreibt Donald Trump T-Shirts, Kappen, Sammelkarten und weitere Items als Fanartikel. Nun gibt es zum ersten Mal ein Musikinstrument zu erwerben.

Das Wichtigste in Kürze Trump verkauft nun Gitarren mit MAGA-Schriftzug als Teil einer limitierten Kollektion.

Die "Presidential Series" umfasst drei elektrische Modelle in Schwarz, Gold und Rot.

Die Unternehmensstruktur und finanzielle Details des Verkaufs bleiben unklar.

Der designierte US-Präsident Donald Trump ist für seine zuweilen ausgefallenen Fanartikel bekannt, nun drängt der 78-Jährige auch auf den Musikmarkt. Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social verkündete der Republikaner stolz die Einführung seiner eigenen exklusiven Gitarrenlinie.

Signierte Trump-Gitarren für 10.000 Dollar

Die "Limited Edition '45' Guitar", die von Trump persönlich signiert wird, ist für satte 10.000 Dollar erhältlich. Die Gitarre ziert ein Bild eines Weißkopfseeadlers vor einer amerikanischen Flagge und trägt den ikonischen MAGA-Schriftzug auf dem Hals. Insgesamt werden nur 275 signierte Modelle angeboten, während eine größere Anzahl nicht signierter Gitarren zwischen 1250 und 1500 Dollar kostet. Diese sollen pünktlich zu Weihnachten ausgeliefert werden.

Fragen zur Unternehmensstruktur bleiben offen

Neben der limitierten Edition hat Trump auch die "Presidential Series" angekündigt, die drei elektrische Gitarren in den Farben Schwarz, Gold und Rot umfasst. Diese Modelle können bereits vorbestellt werden und sind auf jeweils 1000 Stück limitiert. Jede dieser Gitarren trägt den Namen "Donald J. Trump" und wird innerhalb von fünf bis sechs Monaten geliefert.

Trumps Vorstoß in den Gitarrenmarkt ist ein weiteres Beispiel für seine unkonventionelle Herangehensweise an Merchandising. Während er bereits in der Vergangenheit diverse Produkte wie Sammelkarten, Sneakers, T-Shirts und sogar eine "God Bless the USA"-Bibel angeboten hat, bleiben Fragen zur genauen Unternehmensstruktur offen. Die Webseite, über die die Gitarren verkauft werden, gibt keine Informationen zu Herstellern oder Lizenzen an, was Bedenken hinsichtlich der Transparenz und der finanziellen Abwicklung aufwirft.