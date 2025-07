Malcolm-Jamal Warner: Tragischer Tod des "Bill Cosby Show"-Stars

Der Schauspieler Malcolm-Jamal Warner ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Laut Berichten ertrank der Serienstar vor der Küste Costa Ricas während eines Familienurlaubs.

Das Wichtigste in Kürze Malcolm-Jamal Warner starb mit 54 Jahren bei einem Badeunfall in Costa Rica.

Der Schauspieler wurde durch die "Bill Cosby Show" weltbekannt.

Warner hinterlässt eine Ehefrau und eine Tochter.

Malcolm-Jamal Warner, bekannt aus der Kultserie "Die Bill Cosby Show", ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 54 Jahren bei einem Badeunfall in Costa Rica. Laut der US-Nachrichtenseite "ABC News" wurde seine Leiche am vergangenen Sonntag (20. Juli) in der Provinz Limón geborgen. Die örtliche Polizei bestätigte, dass Warner von einer starken Strömung ins offene Meer gezogen wurde und nicht mehr gerettet werden konnte.

Wie das Magazin "People" berichtet, befand sich Warner mit seiner Familie im Urlaub, als sich die Tragödie ereignete. Er hinterlässt eine Ehefrau und eine Tochter.

Eine prägende Rolle in der "Bill Cosby Show"

Bekannt wurde Malcolm-Jamal Warner in den 1980er- und 1990er-Jahren durch seine Rolle als Theo Huxtable in der beliebten Sitcom "Die Bill Cosby Show". Mit seiner Darstellung des humorvollen und liebenswerten Sohnes der Huxtable-Familie erlangte er weltweite Berühmtheit. Für seine schauspielerische Leistung wurde er 1986 sogar für einen Emmy nominiert.

In einem Interview mit "People" erinnerte sich Warner dieses Jahr liebevoll an seine Zeit in der Serie: "Wir teilen eine einzigartige Erfahrung, die uns liebevoll zusammenhält, egal wie viel Zeit vergeht, bis wir uns sehen oder voneinander hören." Trotz des Sex-Skandals um den Hauptdarsteller Bill Cosby betonte Warner stets, wie stolz er auf die kulturelle Bedeutung und das Vermächtnis der Serie sei.

Eine vielseitige Karriere

Nach dem Ende der "Bill Cosby Show" blieb Malcolm-Jamal Warner der Schauspielerei treu und baute eine vielseitige Karriere auf. Er spielte Hauptrollen in den Sitcoms "Malcolm & Eddie" sowie "Reed Between the Lines". Zudem war er in Gastrollen in Serien wie "Der Prinz von Bel-Air", "Dexter" und "Sons of Anarchy" zu sehen. In den letzten Jahren begeisterte er in der medizinischen Drama-Serie "Atlanta Medical" (im Original: “The Resident”) ein neues Publikum.