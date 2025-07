Combs-Urteil zieht MeToo-Kritik nach sich

Der Prozess gegen Sean Combs hat die Gemüter erhitzt und die MeToo-Bewegung aufgewühlt. Das Urteil führt zu intensiven Diskussionen über Glaubwürdigkeit, Machtverhältnisse und die Zukunft der Bewegung.

Der frühere Rap-Superstar Sean Combs, bekannt unter den Namen "Puff Daddy", "P. Diddy" und "Diddy", wurde in einem Prozess in New York von den Geschworenen in zwei von fünf Anklagepunkten schuldig gesprochen. Diese bezogen sich auf die weniger schweren Vorwürfe im Zusammenhang mit Prostitution, während die schwerwiegenderen Anklagen der Verschwörung zur organisierten Kriminalität und des Menschenhandels zurückgewiesen wurden.

Das Urteil verhindert eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 55-Jährigen, jedoch drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Combs bleibt in Haft, bis das Strafmaß möglicherweise im Oktober verkündet wird.

Reaktionen aus der Öffentlichkeit und MeToo-Bewegung

Das Urteil hat eine Welle von Reaktionen ausgelöst, sowohl der Erleichterung als auch der Empörung. Während Combs, seine Anwält:innen und seine Familie das Urteil als Erfolg betrachten, zeigen sich Unterstützer:innen der MeToo-Bewegung verärgert. Schauspielerin Rosie O’Donnell äußerte ihren Unmut über die Entscheidung der Jury und stellte die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussagen infrage.

Die Hauptbelastungszeugin Cassie Ventura wurde von ihrem Anwalt Doug Wigdor für ihren Mut und ihre Entschlossenheit im Prozess gelobt. Sängerin Kesha, die selbst Erfahrungen mit einem Rechtsstreit wegen sexueller Übergriffe gemacht hat, sprach Ventura ihre Unterstützung aus und bezeichnete ihre Stärke als "Leuchtfeuer für jede*n Überlebende*n".

Die Frage, ob Frauen geglaubt wird oder nicht, bleibt ein zentrales Thema in der Diskussion um das Urteil. O’Donnell kritisierte die Haltung der Jury, die offenbar nicht überzeugt war, dass Ventura und eine weitere Ex-Freundin von Combs jahrelang Misshandlungen erlitten haben könnten. Die Diskussion um Machtverhältnisse und die Schwierigkeit, diese zu durchbrechen, wurde erneut entfacht.

Einfluss der MeToo-Bewegung und ihre Herausforderungen

Das Verfahren gegen Combs erinnert an ähnliche Fälle gegen prominente Persönlichkeiten wie R. Kelly, Bill Cosby und Harvey Weinstein, deren Prozesse die MeToo-Bewegung maßgeblich geprägt haben. Diese Bewegung hatte vielen Opfern von sexuellem Missbrauch den Weg geebnet, gerichtlich gegen ihre Täter vorzugehen. Trotz einiger Erfolge scheint die Energie der Bewegung jedoch abzunehmen und die Glaubwürdigkeit von Opfern wird wieder häufiger angezweifelt. Im Fall von Combs argumentierte die Verteidigung erfolgreich, dass Ventura ihn jederzeit hätte verlassen können, obwohl sie mehrfach ihre Angst vor ihm betonte.

Ein weiteres Thema ist die Strategie der Staatsanwaltschaft, die Anklagepunkte der Verschwörung zur organisierten Kriminalität einzubeziehen. Einige Beobachter:innen vermuten, dass dies möglicherweise zu weit ging und dadurch den Fokus von den zentralen Vorwürfen ablenkte.

Kann Sean Combs sogar ein Comeback feiern?

Inmitten des Prozesses stellt sich die Frage nach der Zukunft von Sean Combs. Die "New York Times" schließt sogar ein mögliches Comeback des Rappers - trotz des noch unklaren Strafmaßes und der laufenden Zivilklagen - nicht aus. Combs feiert mit Hits wie "I’ll Be Missing You" große Erfolge und war auch als Unternehmer im Musik- und Modebereich bekannt. Aus dem prominenten Bekanntenkreis von Combs unterstützte ihn nur der ebenfalls umstrittene Kanye West während des Prozesses. Aber das könne sich auch wieder ändern, mutmaßt die "New York Times". "Es könnte sein, dass diese Anschuldigungen und dieser Prozess eines Tages nur ein Fleck auf seinem Lebenslauf sind."