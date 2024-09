Mann nach Explosion verstümmelt

Rettungskräfte finden in einem Ort in Nordrhein-Westfalen einen Mann schwer verletzt vor – ohne einer Hand. Zuvor explodierte ein Container.

Eine Explosion hat einem 34-jährigen Mann die rechte Hand abgerissen. Wie die Polizei mitteilte, fanden Rettungskräfte am Freitagabend (13. September) den schwer verletzten Mann in Herbern in Ascheberg vor. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei prüfe einen Zusammenhang mit einer Explosion eines Altglascontainers, den es wenige Minuten zuvor im selben Ort gegeben habe. Über die Art und Herkunft des Sprengmittels sowie den genauen Hergang der Detonation liegen bislang keine gesicherten Informationen vor. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.