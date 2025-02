Mann verschwindet in Maul von Buckelwal

Wie in einem Albtraum: Vor der südlichen Küste Chiles verschwindet ein Kajakfahrer im Maul eines Buckelwals. Das Ganze spielt sich vor den Augen seines Vaters ab.

Das Wichtigste in Kürze Ein Kajakfahrer ist im Maul eines Buckelwals verschwunden.

Der Vater des 24-Jährigen hielt den Vorfall mit seiner Handy-Kamera fest.

Sein Sohn ist mit dem Leben davongekommen.

Buckelwal schnappt sich Mann

Erschreckende Szenen haben sich vor der südlichen Küste Chiles abgespielt. Ein Buckelwal hat einen 24 Jahre alten Kajakfahrer mitsamt seinem Boot ins Maul genommen. Der Vater von Adrián Simancas, Dell, filmte den Vorfall nahe der Magellanstraße mit seiner Handy-Kamera. Die Magellanstraße verbindet den Atlantischen mit dem Pazifischen Ozean.

Die gute Nachricht: Der Buckelwal spuckte Adrián nach wenigen Sekunden wieder lebend und offenbar unversehrt aus. Wie sich das Ganze genau abspielte, ist im Video zu sehen:

Im Maul von Wal: "Dachte, ich sterbe"

Ihm sei zunächst gar nicht klar gewesen, was geschehen sei, sagte Adrián dem Sender CNN en Español über die Momente im Inneren des Wals.

Als ich mich umdrehte, spürte ich auf meinem Gesicht etwas Schleimiges. Ich sah Farben wie dunkelblau, weiß, etwas, das sich von hinten näherte, das sich schloss ... und mich hinunterzog. In diesem Moment dachte ich, dass ich nichts tun kann, dass ich sterben werde. Ich wusste nicht, was es war. Adrián Simancas , CNN en Español

Erst als er wieder an der Wasseroberfläche war, habe er langsam verstanden, was passiert sei, so Adrián. Sein Vater Dell berichtete, er habe eine starke Welle hinter sich aufschlagen hören.

Und als ich mich umdrehte, sah ich weder Adrián noch sein Packfloß, also machte ich mir Sorgen, und etwa drei Sekunden später sah ich, dass er an die Oberfläche geschossen war und das Packfloß hinter ihm her. Adrián Simancas , CNN en Español

Trotz des beängstigenden Vorfalls wollen Vater und Sohn aber auch in Zukunft gemeinsam Kajakfahren gehen, versicherten sie CNN en Español.