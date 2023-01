Markus Söder teilt aus: "Berlin entwickelt sich leider zu einer Chaos-Stadt"

Markus Söder sieht die Berliner Silvesterkrawalle als Teil der "Chaos-Stadt". Auch andere Unionsabgeordnete schieben die Verantwortung wenige Wochen vor der Wahl dem rot-grün-roten Senat zu.

Nach den Silvesterkrawallen in Berlin wirft der bayerische Ministerpräsident Markus Söder der rot-grün-roten Hauptstadt-Regierung eine Mitschuld vor. "Berlin entwickelt sich leider zu einer Chaos-Stadt – beginnend bei der Politik, die weder Wahlen organisieren noch die Sicherheit ihrer Bürger garantieren kann", so der CSU-Vorsitzende.

CDU-Chef Friedrich Merz sprang ihm zur Seite - dem "Münchner Merkur" sagte er: "Die Chaoten, viele davon mit "Migrationshintergrund", fordern mit ihrer Randale den Staat heraus, den sie verachten." Nun handelte die Union sich ihrerseits den Vorwurf ein, Wahlkampfmanöver zu fahren und rassistische Ressentiments zu bedienen.

In Berlin wurden 145 Personen vorläufig festgenommen

In der Nacht zum Neujahrstag waren in mehreren deutschen Städten Polizisten und Feuerwehrleute im Einsatz angegriffen worden, unter anderem mit Böllern und Raketen. Besonders heftig waren die Attacken in einigen Vierteln von Berlin. Es seien 355 Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Dienstagabend (3. Januar). 145 Menschen seien vorläufig festgenommen worden - alle Verdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gekommen.